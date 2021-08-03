Український борець Жан Беленюк. Фото: Жан Беленюк у Facebook

https://racurs.ua/ua/n158267-olimpiada-v-tokio-uspih-belenuka-ta-nevdacha-beh-romanchuk.html

Ракурс

Змагання з греко-римської боротьби проходять на Олімпійських іграх у Токіо.

Жан Беленюк у категорії до 87 кг вийшов у півфінал — народний депутат від «Слуги народу» в 1/8 фіналу розгромив чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1, а в чвертьфіналі здолав Башира Сід Азара з Алжиру. У півфіналі українець зустрінеться з хорватом Іваном Гуклеком. Про це повідомлялося під час трансляції Ігор.

А український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг Фредеріка Б'єррехуса з Данії в категорії до 67 кг. З результатом 5:1 він вийшов до чвертьфіналу Олімпіади.

Українка Ірина Коляденко в категорії до 62 кг теж пройшла до чвертьфіналу, після того, як перемогла нігерійку Амінат Аденії. У наступному поєдинку вона зустрінеться з китаянкою Лун Цзя.

У змаганні зі стрибків у довжину на Олімпійських іграх українка Марина Бех-Романчук зазнала невдачі — показала результат 6.88 м. У п’яти стрибках спортсменка зробила заступ, лише один стрибок із шести їй вдався. Таким чином спортсменка посіла п’яте місце.

Нагадаємо, 2 серпня українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися у фінал Олімпіади 2020 в Токіо в бігу з бар'єрами на дистанції 400 м.