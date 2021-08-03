Бех-Романчук. Фото: xsport

https://racurs.ua/ua/n158279-borolasya-do-ostannogo-beh-romanchuk-pro-porazku-u-finali-olimpiady.html

Ракурс

Марина Бех-Романчук, українська легкоатлетка, прокоментувала свій виступ у фіналі Олімпійських ігор.

Вона залишилась розчарована своїми стрибками та відзначила палку підтримку на трибунах. Про це вона розповіла під час трансляції журналістам.

Відверто кажучи, стрибалося у фіналі нелегко, але боролася до останнього. Розчарована своїми стрибками. Але маємо те, що маємо, — зазначила спортсменка.

Як відомо, Бех-Романчук пробилась у другу частину фіналу, де у вісімці найкращих змагалась за перемогу. Українка зробила три спроби із заступами та завершила змагання на п’ятій позиції. Її підсумковий результат — 6.88 метри, який вона показала в останньому стрибку першої частини вирішального старту.

Звичайно, відчувалася підтримка. Усі мене підтримували. І багато повідомлень отримувала перед своїми стрибками. Люди, які в мене вірили та мотивували. Перш за все засмучує, що розчарувала своїх вболівальників, за чим ми сюди приїхали, — розповіла легкоатлетка.



Спортсменка поки не готова коментувати, чи буде виступати на наступній Олімпіаді. Вона заявила, що хоче відновитися та морально перезавантажитися

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що змагання з греко-римської боротьби проходять на Олімпійських іграх у Токіо. Жан Беленюк у категорії до 87 кг вийшов у півфінал — народний депутат від «Слуги народу» в 1/8 фіналу розгромив чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1, а у чвертьфіналі здолав Башира Сід Азара з Алжиру.