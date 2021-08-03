Буревій на Миколаївщині зірвав дах з будівлі суду — документи розлетілися

Буревій на Миколаївщині зірвав дах з будівлі суду. Фото: elorda.info

https://racurs.ua/ua/n158280-bureviy-na-mykolayivschyni-zirvav-dah-z-budivli-sudu-dokumenty-rozletilysya.html

Ракурс

Потужний буревій Миколаївській області наробив лиха в Первомайську.

Сильний вітер зірвав дах будівлі місцевого суду, а велика кількість документів розлетілася по місту. Відео опублікували на сторінці «Первомайськ-На-Бузі» у Facebook.

Очевидці зафіксували на камеру, як документи розлетілися навколо суду, а далі папери залило дощем. Жителі міста припускають, що на горищі суду зберігалися архівні справи, які тепер точно ніяк не відновити.

Погода чиюсь справу забрала, може, когось врятувала! — кажуть користувачі у коментарях.



Нагадаємо, 3 серпня у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті прогнозували грози, а в окремих районах град та шквали 15−20 м/с. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни.