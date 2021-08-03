Екзопланета. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158303-unikalnu-ekzoplanetu-znayshly-astronomy-foto.html

Ракурс

Екзопланета COCONUTS-2b, яка віддалена від своєї зірки настільки, що рік на ній триває 1,1 млн років, була виявлена ​​вченими.

Вона також посіла друге місце серед найбільш холодних екзопланет і виявилася найближчою до Землі екзопланетою, що спостерігалася безпосередньо. Відповідну роботу опублікували в The Astrophysical Journal Letters.

Група астрономів з Інституту астрономії Гавайського університету виявила екзопланету шляхом прямих спостережень. У роботі використовувалися результати спостережень як космічних (Gaia, TESS, WISE), так і наземних (Magellan, VLT) телескопів.

Зірка COCONUTS-2A класифікується як червоний карлик, що випромінює в рентгенівському й ультрафіолетовому діапазонах, і розташованана відстані всього 35 світлових років від Сонця. Маса зірки оцінюється в 0,37 маси Сонця, радіус — у 0,38 радіуса Сонця, а вік — в 150−800 млн років.

Унікальна екзопланета спочатку була виявлена ​​у 2011 році телескопом WISE. У той момент вважалося, що це поодинокий субкарлик спектрального типу. Тепер же астрономи з’ясували, що ці два об'єкти гравітаційно пов’язані — вони утворюють пару й рухаються в одному напрямку. Екзопланета розташована дуже далеко від своєї зірки — у 6 тис. 471 раз далі, ніж Земля від Сонця.

Усе це поміщає COCONUTS-2b на друге місце серед найбільш холодних екзопланет і серед самих віддалених від зірки планет, а також робить її найближчої до Землі екзопланетою, що спостерігалася безпосередньо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «киснева революція» — глобальна зміна складу атмосфери Землі та поява в ній вільного кисню, стала можливою завдяки поступовому гальмуванню обертання нашої планети.