«Квіти України» визнали об'єктом культурної спадщини, будівлю охоронятимуть

«Квіти України» стали об’єктом культурної спадщини, фото: «Зберегти Квіти України»

https://racurs.ua/ua/n158302-kvity-ukrayiny-vyznaly-obiektom-kulturnoyi-spadschyny-budivlu-ohoronyatymut.html

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Охоронний статус отримала будівля розташованого в Києві навчального-методичного павільйону «Квіти України».

Будівлі надано статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Про це сьогодні, 3 серпня, повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на заступника голови відомства Володимира Прокопіва.

Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва, — зазначив Прокопів.

Зазначається, що копія відповідного наказу направлена до Міністерства культури, щоб будівлю внесли до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Упродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об'єкт. Крім того, «Квіти України» тепер підлягають захисту, згідно зі ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини, — наголосив Прокопів.

12 липня у Києві спробували знести розташовану на вулиці Січових Стрільців будівлю «Квітів України». Ці дії викликали значний резонанс у суспільстві, зокрема активісти знесли встановлений навколо будівлі паркан і зайшли на територію будівництва, щоб зупинити роботи. Вже 13 липня Мінкультури підготувало припис, який забороняє будь-які будівельні роботи на цьому об'єкті.

Прокопів раніше заявляв, що Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об'єкті «Квіти України».

Павільйон «Квітів України» — це унікальна будівля в стилі модернізму архітектора Миколи Левчука. Цей проект, зокрема, отримав відзнаку Спілки архітекторів у якості одного з кращих архітектурних творів 1985 року.