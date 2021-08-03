Версії смерті Шишова озвучили в Нацполіції. Фото: hvylya.net

https://racurs.ua/ua/n158301-versiyi-smerti-shyshova-ozvuchyly-v-nacionalniy-policiyi.html

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Версії смерті голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова назвали в поліції.

Слідчі перевіряють можливі версії злочину — вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства. Експерти виявили на тілі повішеного садна. Ці травми характерні для разового падіння. Про це 3 серпня заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу.

У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти, — зазначив він.

Клименко зазначив, що Віталій Шишов не звертався раніше до українських правоохоронців із приводу можливого стеження за ним. За його словами, поліцейські перевірили всі звернення і таких звернень не виявили.

Якщо буде отримано під час досудового розслідування додаткову інформацію… звісно ж, цю інформацію відразу ж буде терміново передано відповідним службам, — запевняє Клименко.

Нагадаємо, у Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім» Віталій Шишов. Він вийшов на пробіжку вранці 2 серпня і не повернувся. Згодом його знайшли повішеним в одному з київських парків. Поліція обіцяє перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.