Версии смерти Шишова озвучили в Нацполиции. Фото: hvylya.net

https://racurs.ua/n158301-versii-smerti-shishova-ozvuchili-v-nacionalnoy-policii.html

Ракурс

Версии смерти главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова назвали в полиции.

Следователи проверяют возможные версии преступления — совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства. Эксперты обнаружили на теле повешенного ссадины. Эти травмы характерны для разового падения. Об этом 3 августа заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге.

У Шишова были определены просто ссадины, содранная кожа на носу. Ссадины также на левом колене и груди, а также небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты, — отметил он.

Клименко отметил, что Виталий Шишов не обращался ранее к украинским правоохранителям по поводу возможной слежки за ним. По его словам, полицейские проверили все обращения и таких обращений не обнаружили.

Если будет получена во время досудебного расследования дополнительная информация… Конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам, — уверяет Клименко.

Напомним, в Киеве пропал председатель общественной организации «Белорусский дом» Виталий Шишов. Он вышел на пробежку утром 2 августа и не вернулся. Впоследствии его нашли повешенным в одном из киевских парков. Полиция обещает проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.