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Ракурс
Седьмую медаль Олимпиады принесла Украине Алла Черкасова

Седьмую медаль Олимпиады принесла Украине Алла Черкасова (ФОТО)

3 авг 2021, 15:17
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Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 в греко-римской борьбе в весовой категории до 68 кг. В бронзовом финале украинка победила действующую олимпийскую чемпионку, японку Сару Досьо.

Черкасова попала в полуфинал Олимпиады-2020 благодаря двум победам — над бронзовым призером Олимпиады-2020 Агнешкой Вещек, а также призером чемпионатов мира и Европы Анной Шелль.

Ранее Черкасова отметила, что Олимпиада в Токио станет для нее последней. И она хочет ее закончить с наградой.

Мой сын попросил медаль. Я готова сделать все, чтобы привезти ему медаль. Он ждет медали, и это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту. Постараемся сделать все, что в наших силах, — отметила спортсменка, пишет «Суспільне».


Для Украины это уже седьмая медаль на Олимпиаде, из которых шестая бронза.

Напомним, украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал Олимпиады 2020 в Токио в беге с барьерами на дистанции 400 метров.

Источник: Ракурс


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