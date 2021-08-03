Украинские борцы вышли в финал Олимпиады в Токио

Украинский борец Жан Беленюк. Фото: НОК Украины

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Жан Беленюк, народный депутат от «Слуги народа» и украинский борец греко-римского стиля, вышел в финал Олимпийских игр в Токио.

Спортсмен уже гарантировал себе медаль. В полуфинале в категории до 87 кг Беленюк встречался с хорватом Иваном Гуклеком. Победа украинца была уверенной — 7:1, он вышел в финал. За золотые медали нардеп будет бороться с Виктором Льоринцем из Венгрии. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет в Facebook.

Также в финале выступит и Парвиз Насибов, выбивший из борьбы за золотые медали представителя олимпийской команды России Артема Суркова.

Как известно, за 11 соревновательных дней Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила шесть наград. Серебряные медали на дистанции 1 тыс. 500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец из Ровно Михаил Романчук. А «бронзу» Украине принесли дзюдоистка Дарья Белодед в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал Олимпиады 2020 в Токио в беге с барьерами на дистанции 400 метров.