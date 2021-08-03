Шишов. Фото: УП

https://racurs.ua/n158292-shishov-verificiroval-sotrudnikov-kgb-belarusi-v-ukraine-nexta.html

Ракурс

Виталий Шишов, глава «Белорусского дома в Украине», был найден повешенным в парке, где он обычно бегал — у него был сломан нос.

До этого Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси, которые могли работать в Украине. Об этом сообщает белорусский Telegram канал NEXTA.

Известно, что Виталий Шишков в июне завел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.

Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки (Лукашенко, — ред.), уже отметились на акциях диаспоры Киева, — говорится в первом посте.

Напомним, ранее мы сообщали, что депутаты Европарламента отреагировали на убийство в Киеве белорусского оппозиционера, лидера «Белорусского дома» в Украине 26-летнего Виталия Шишова, которого нашли повешенным в киевском парке. В Европарламенте считают, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.