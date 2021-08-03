Виталий Шишов, фото: «Курс Украины»

https://racurs.ua/n158281-ubiystvo-glavy-belorusskogo-doma-v-evroparlamente-poyavilis-pervye-reakcii.html

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Депутаты Европарламента отреагировали на убийство в Киеве белорусского оппозиционера, лидера «Белорусского дома» в Украине 26-летнего Виталия Шишова, которого нашли повешенным в киевском парке.

В Европарламенте считают, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Еще один ночной кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз — в Украине, — написала на своей странице в Твиттере немецкий депутат от «Зеленых» Виола фон Крамон.

Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО «Белорусский дом» в Украине — это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко, — подчеркнул в сообщении в Твиттере литовский евродепутат Петрас Аустревичюс.

Аустревичюс добавил, что белорусские спецслужбы, по его мнению, могут стоять за убийством журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

Шишов жил в Киеве с осени 2020 года. Он покинул Беларусь на фоне репрессий, устроенных в отношении оппозиционеров режимом Лукашенко.

Шишов в Киеве оказывал помощь людям, которые переезжали в Украину, занимался проведением акций против режима Лукашенко и обращениями в госорганы по продвижению законопроектов, призванных помочь в формировании белорусской диаспоры в Украине, сообщает пресс-служба общественной организации «Белорусский дом в Украине».

Напомним, Шишов 2 августа исчез после того, как вышел на пробежку возле дома, где жил вместе с гражданской женой. Сегодня, 3 августа, его нашли повешенным в парке неподалеку.