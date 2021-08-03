Віталій Шишов, фото: «Курс Украины»

https://racurs.ua/ua/n158281-vbyvstvo-ochilnyka-biloruskogo-domu-u-ievroparlamenti-z-yavylys-pershi-reakciyi.html

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Депутати Європарламенту відреагували на вбивство в Києві білоруського опозиціонера, очільника «Білоруського дому» в Україні 26-річного Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у київському парку.

У Європарламенті вважають, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Ще один нічний жах. Ніхто не може почуватися у безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу — в Україні, — написала на своїй сторінці у Твіттері німецький депутат від «Зелених» Віола фон Крамон.

Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО «Білоруський дім» в Україні — це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка, — наголосив у повідомленні у Твіттері литовський євродепутат Петрас Аустревічюс.

Аустревічюс додав, що білоруські спецслужби, на його думку, можуть стояти за вбивством журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році.

Шишов жив у Києві з осені 2020 року. Він залишив Білорусь на тлі репресій, влаштованих щодо опозиціонерів режимом Лукашенка.

Шишов у Києві надавав допомогу людям, які переїжджали до України, займався проведенням акцій проти режиму Лукашенка та зверненнями в держоргани щодо просування законопроектів, покликаних допомогти у формуванні білоруської діаспори в України, повідомляє прес-служба громадської організації «Білоруський дім в Україні».

Нагадаємо, Шишов 2 серпня зник після того, як вийшов на пробіжку біля будинку, де жив разом з цивільною дружиною. Сьогодні, 3 серпня, його знайшли повішеним в парку неподалік.