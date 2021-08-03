У Шишова був зламаний ніс, у вбивстві підозрюють КДБ

Віталій Шишов. Фото: НВ

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Віталій Шишов, загиблий за дивних обставин голова «Білоруського дому в Україні», був знайдений повішеним у парку зі зламаним носом.

Друг голови організації заявив, що до його смерті причетний режим Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Україна 24».

Він розповів, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) попереджали членів організації в тому, що в Україні діє агентура КДБ, і вона збільшується через біженців, оскільки всіх біженців неможливо контролювати. Сам Віталій Шишов займався верифікацією цих людей та був «контррозвідкою».

За словами друга чоловіка Юрія, Шишов знав, що за ним стежили.

Так, він знав, що за нами полюють. Судячи з тих обставин, заяких було знайдено тіло, тому що співробітники поліції в приватній бесіді сказали, що в нього зламаний ніс. Я підозрюю, що це спецслужби КДБ, або служби спеціальних операцій, які працюють на режим Олександра Лукашенка, — сказав Юрій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Віталія Шишова, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», який зник вранці 2 серпня, знайшли повішеним у київському парку. Знайшли Шишова в парку, який розташований неподалік місця його проживання. Правоохоронці вилучили з місця події мобільний телефон та особисті речі громадянина Білорусі.