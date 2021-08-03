На що витратять транш МВФ, розповів Зеленський

Зеленский. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n158273-na-scho-vytratyat-transh-mvf-rozpoviv-zelenskyy.html

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Транш МВФ у понад 2,7 млрд дол. отримає Україна вже 23 серпня. Президент Володимир Зеленський розповів, куди витратять кошти.

За його словами, фінансова підтримка допоможе подолати наслідки кризи, спричиненої епідемією коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку, — заявив Зеленський.



Він зауважив, що Україна й надали впроваджує реформи та виконує структурні маяки задля отримання нового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) у межах поточної програми stand-by. Наразі Україна працює над завершенням першого перегляду чинної програми МВФ та очікує на місію фонду у вересні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд виділить із резервних активів рекордні 650 млрд дол. на підтримку світової економіки. З цієї суми 275 млрд дол. направлять країнам із ринком, що формується, і державам, що розвиваються. Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти будуть переведені країнам-членам фонду пропорційно квотам.