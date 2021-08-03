На что потратят транш МВФ, рассказал Зеленский

Зеленский. Фото: Известия

https://racurs.ua/n158273-na-chto-potratyat-transh-mvf-rasskazal-zelenskiy.html

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Транш МВФ в более 2,7 млрд долл. получит Украина уже 23 августа. Президент Владимир Зеленский рассказал, на что потратят средства.

По его словам, финансовая поддержка поможет преодолеть последствия кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризы и стимулировать нашу экономику, — заявил Зеленский.



Он отметил, что Украина продолжает внедрять реформы и выполняет структурные маяки для получения нового транша Международного валютного фонда (МВФ) в рамках текущей программы stand-by. Сейчас Украина работает над завершением первого пересмотра действующей программы МВФ и ожидает миссию фонда в сентябре.

Напомним, ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 650 млрд долл. на поддержку мировой экономики. Из этой суммы 275 млрд долл. направят странам с формирующимся рынком, и развивающимся. Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.