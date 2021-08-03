Белорусский дом заявил о слежке за Виталием Шишовым. Фото: Фокус

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Ракурс

За главой «Белорусского дома в Украине» Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка.

Об этом знали украинские правоохранители, поскольку им сообщали об этих фактах. Саму организацию неоднократно предупреждали как местные источники, так и люди в Беларуси о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Об этом 3 августа сообщил «Белорусский дом» в Telegram.

Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БГУ выйдет из инфовакуума, — говорится в сообщении.

В организации убеждены, что смерть Шишова — это «спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса». В БГУ заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели своего руководителя.

Также сообщается, что в «Белорусском доме в Украине» Шишов помогал релокантам, проводил акции против режима Лукашенко, обращался к властям для продвижения законопроектов, которые помогают белорусам формировать диаспору в Украине.

Напомним, в Киеве пропал председатель общественной организации «Белорусский дом». Виталий Шишов. Он вышел на пробежку утром 2 августа и не вернулся. Впоследствии его нашли повешенным в одном из киевских парков. Полиция обещает проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.