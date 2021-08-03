Минск обвинил атлетку в работе на спецслужбы Запада, МОК расследует дело

https://racurs.ua/n158272-minsk-obvinil-atletku-v-rabote-na-specslujby-zapada-mok-rassleduet-delo.html

Ракурс

Международный олимпийский комитет расследует дело белорусской атлетки Кристины Тимановской, которую пытались силой вывезти в Минск из Токио, где сейчас идут Олимпийские игры. В то же время режим Лукашенко заявляет о вербовке спортсменки иностранными спецслужбами и утверждает, что она сотрудничала со шпионами.

Сейчас Тимановская скрывается в посольстве Польши в Токио, пока официальный Минск озвучивает версию о шпионаже. Муж белорусской спортсменки находится в Киеве, куда он бежал от преследования силовиками диктатора, пишет Daily Mail.

В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование по делу Тимановськой. В понедельник, 2 августа, атлетка сообщила, что боится за свою безопасность на родине и попросила политического убежища в Европе. Варшава предоставила ей гуманитарную визу для въезда в страну. В Польшу легкоатлетка вылетит 4 августа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух.

Напомним, 24-летняя спортсменка обжаловала решение Национального олимпийского комитета Беларуси, который отстранил ее от участия в соревнованиях. Однако, президент CAS отклонил ее ходатайство. Причиной такого решения стало то, что Тимановская «не смогла доказать свою правоту».

Ранее спортсменка выступила с критикой Олимпийского комитета Беларуси. Она рассказала, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые она не была заявлена.

Источник: Daily Mail