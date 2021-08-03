Билл Гейтс официально развелся после 27 лет брака

Билл Гейтс. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n158270-bill-geyts-oficialno-razvelsya-posle-27-let-braka.html

Ракурс

Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой Френч Гейтс после 27 лет брака.

Экс-супруги разделит имущество и судебный сбор. Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению суда, Билл и Мелинда Гейтс согласовали между собой контракт о разводе, суд не принимал решения о разделе денег и имущества. Контракт о разводе в суде не опубликовали, поэтому неизвестно, как пара распределила между собой средства.

Все дети супругов Гейтс уже достигли совершеннолетия, поэтому выплату алиментов не назначили.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 3 мая после 27 лет в браке. Несмотря на это, они заверили, что продолжат совместную работу в благотворительной организации Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Фонд основали в 2000 году, за годы существования он потратил миллиарды на борьбу с инфекционными заболеваниями и вакцинацию детей. В 2020 году Гейтсы выделили 1,75 млрд долл. на помощь в борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Билл Гейтс потерял 3 млрд долларов от своего состояния после развода с женой Мелинды Гейтс. Экс-жена миллиардера получила эту сумму в виде пакета акций.

Источник: Reuters