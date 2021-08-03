Білл Гейтс офіційно розлучився після 27 років шлюбу

Білл Гейтс. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n158270-bill-geyts-oficiyno-rozluchyvsya-pislya-27-rokiv-shlubu.html

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Білл Гейтс офіційно розлучився зі своєю дружиною Меліндою Френч Гейтс після 27 років шлюбу.

Екс-подружжя поділить майно та судовий збір. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням суду, Білл і Мелінда Гейтс погодили між собою контракт про розлучення, тому суд не ухвалював рішення про поділ грошей та майна. Контракт про розлучення в суді не опублікували, тому невідомо, як пара розподілила між собою кошти.

Усі діти подружжя Гейтсів уже досягли повноліття, тому виплату аліментів не призначили.

Білл та Мелінда Гейтси оголосили про розлучення 3 травня після 27 років у шлюбі. Попри це вони запевнили, що продовжать спільну роботу в благодійній організації Фонд Білла та Мелінди Гейтсів.

Фонд заснували у 2000 році, за роки існування він витратив мільярди на боротьбу з інфекційними захворюваннями та вакцинацію дітей. У 2020 році Гейтси виділили 1,75 млрд дол. на допомогу в боротьбі проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білл Гейтс втратив 3 млрд доларів від своїх статків після розлучення з дружиною Меліндою Гейтс. Екс-дружина мільярдера отримала цю суму у вигляді пакету акцій.

Джерело: Reuters