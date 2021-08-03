Мінськ звинуватив атлетку в роботі на іноземні спецслужби, МОК розслідує справу

https://racurs.ua/ua/n158272-minsk-zvynuvatyv-atletku-v-roboti-na-inozemni-specslujby-mok-rozsliduie-spravu.html

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Міжнародний олімпійський комітет розслідує справу білоруської атлетки Христини Тимановської, яку намагалися силоміць вивезти до Мінська з Токіо, де нині тривають Олімпійські ігри. Водночас режим Лукашенка заявляє про вербування спортсменки іноземними спецслужбами та стверджує, що вона співпрацювала зі шпигунами.

Нині Тимановська переховується у посольстві Польщі в Токіо, доки офіційний Мінськ озвучує версію про шпигунство. Чоловік білоруської спортсменки перебуває у Києві, куди він втік він переслідування силовиками диктатора, пише Daily Mail.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет (МОК) почав власне розслідування у справі Тимановської. У понеділок, 2 серпня, атлетка повідомила, що боїться за свою безпеку на батьківщині і попросила політичного притулку в Європі. Варшава надала їй гуманітарну візу для в’їзду в країну. До Польщі легкоатлетка вилетить 4 серпня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруської сторони підривають олімпійський дух.

Нагадаємо, 24-річна спортсменка оскаржила рішення Національного олімпійського комітету Білорусі, який відсторонив її від участі в змаганнях. Проте, президент CAS відхилив її клопотання. Причиною такого рішення стало те, що Тимановська «не змогла довести свою правоту».

Раніше спортсменка виступила з критикою Олімпійського комітету Білорусі. Вона розповіла, що її примушували брати участь в змаганнях, на які вона не була заявлена.

Джерело: Daily Mail