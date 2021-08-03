Білоруський дім заявив про стеження за Віталієм Шишовим. Фото: Фокус

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За главою «Білоруського дому в Україні» Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження.

Про це знали українські правоохоронці, оскільки їм повідомляли про ці факти. Саму організацію неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і люди в Білорусі про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Про це 3 серпня повідомив «Білоруський дім в Україні» у Telegram.

Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так можливо БДУ вийде з інфовакууму, — йдеться в повідомленні.

В організації переконані, що смерть Шишова — це «спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса». В БДУ заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі свого керівника.

Також повідомляється, що у «Білоруському домі в Україні» Шишов допомагав релокантам, проводив акції проти режиму Лукашенка, звертався до влади для просування законопроектів, що допомагають білорусам, формувати діаспору в Україні.

Нагадаємо, у Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім». Віталій Шишов. Він вийшов на пробіжку вранці 2 серпня і не повернувся. Згодом його знайшли повішеним в одному з київських парків. Поліція обіцяє перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.