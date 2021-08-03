У Шишова был сломан нос, в убийстве подозревают КГБ

Виталий Шишов. Фото: НВ

https://racurs.ua/n158274-u-shishova-byl-sloman-nos-v-ubiystve-podozrevaut-kgb.html

Ракурс

Виталий Шишов, погибший при странных обстоятельствах глава «Белорусского дома в Украине», был найден повешенным в парке со сломанным носом.

Друг главы организации заявил, что к его смерти причастен режим Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Украина 24».

Он рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупреждали членов организации о том, что в Украине работает агентура КГБ, и она увеличивается из-за беженцев, поскольку всех беженцев невозможно контролировать. Сам Виталий Шишов занимался верификацией этих людей и был «контрразведкой».

По словам друга мужчины Юрия, Шишов знал, что за ним следили.

Да, он знал, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам, при которых было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, или службы специальных операций, работающие на режим Александра Лукашенко, — сказал Юрий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виталий Шишова, глава общественной организации «Белорусский дом в Украине», исчез утром 2 августа, его нашли повешенным в киевском парке. Нашли Шишова в парке, который расположен неподалеку от места его проживания. Правоохранители изъяли с места происшествия мобильный телефон и личные вещи гражданина Беларуси.