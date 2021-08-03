Шишков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158292-shyshov-veryfikuvav-spivrobitnykiv-kdb-bilorusi-v-ukrayini-nexta.html

Ракурс

Віталій Шишов, голова «Білоруського дому в Україні», був знайдений повішаним у парку, де він зазвичай бігав — у нього був зламаний ніс.

До цього Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні. Про це повідомляє білоруський Telegram-канал NEXTA.

Відомо, Що Віталій Шишков у червні завів канал для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.

Режим стає все більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно тримати вухо гостро. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки (Лукашенка, — ред.), уже відзначилися на акціях діаспори Києва, — написано в першому пості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що депутати Європарламенту відреагували на вбивство в Києві білоруського опозиціонера, очільника «Білоруського дому» в Україні 26-річного Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у київському парку. У Європарламенті вважають, що за цим стоїть режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.