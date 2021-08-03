Українські борці вийшли у фінал Олімпіади в Токіо

Український борець Жан Беленюк. Фото: НОК України

https://racurs.ua/ua/n158293-ukrayinski-borci-vyyshly-u-final-olimpiady-v-tokio.html

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Жан Беленюк, народний депутат від «Слуги народу» та український борець греко-римського стилю, вийшов до фіналу Олімпійських ігор у Токіо.

Спортсмен вже гарантував собі медаль. У півфіналі у категорії до 87 кг Беленюк зустрічався з хорватом Іваном Гуклеком. Перемога українця була впевненою — 7:1, він вийшов до фіналу. За золоті медалі нардеп боротиметься з Віктором Льорінцом із Угорщини. Про це повідомив Національний олімпійський комітет у Facebook.

Також у фіналі виступить і Парвіз Насібов, який вибив із боротьби за золоті медалі представника Олімпійської команди Росії Артьома Суркова.

Як відомо, за 11 змагальних днів Олімпійських ігор в Токіо збірна України здобула шість нагород. Срібні медалі на дистанції 1 тис. 500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець з Рівного Михайло Романчук. А «бронзу» Україні принесли дзюдоїстка Дар’я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися у фінал Олімпіади 2020 в Токіо в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів.