Штам "Дельта". Фото: УП

https://racurs.ua/n158299-shtamm-delta-podozrevaut-na-lvovschine-skosilo-devyat-chelovek.html

Ракурс

Штамм «Дельта» пришел в Украину. Во Львовской области этот штамм коронавируса подозревают у девяти человек.

Сейчас образцы отправили в столицу и ожидают результаты. Об этом сообщила руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко, передает «Львовский портал».

Сообщается, что три человека, образцы которых присылали, ожидают результаты, а также зафиксировано еще шесть подозрений на штамм «Дельта».

Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья, — сказала она.

Медик заявила, что люди, у которых подозревают штамм, прибыли или из Индии, или из Российской Федерации (РФ).

Однако сегодня есть случаи выявления штамма «Дельта» в Турции, США. Поэтому у лиц, прибывающих и из этих стран и имеющих симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса «Дельта», — добавила она.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире снова несет угрозу из-за штамма «Дельта». Новая вспышку инфекции назвали самой серьезной после Уханя в Китае. Она охватила уже 15 китайских провинций и городов.