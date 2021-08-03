Зеленский переименовал День защитника Украины

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День защитника Украины — праздник, который страна ежегодно отмечает 14 октября, переименовали. Президент Владимир Зеленский 3 августа подписал соответствующий закон. Название праздника меняется на «День защитников и защитниц Украины».

Глава государства заверил проект закона, который регламентирует внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины. Этот закон № 1643-их Верховная Рада приняла 14 июля 2021, сообщает Офис президента.

Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, — говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский изменил дату празднования Дня молодежи в Украине. Теперь его будут отмечать «в ногу» с миром — 12 августа в Международный день молодежи.