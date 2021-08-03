Связь между кислородом и вращением Земли обнаружили ученые

Вращение Земли помогло осуществить «кислородную революцию», фото: «Информационный сайт о космосе»

https://racurs.ua/n158297-svyaz-mejdu-kislorodom-i-vrascheniem-zemli-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

«Кислородная революция» — глобальное изменение состава атмосферы Земли и появление в ней свободного кислорода, стала возможной благодаря постепенному торможению вращения нашей планеты.

Это установили ученые из Германии и США, статья которых опубликована в журнале Nature.

Главные события, которые способствовали осуществлению «кислородной революции», происходили около 2,4 млрд лет назад, когда появились фотосинтезирующие цианобактерии, выделявште кислород, который на первых порах растворялся в океане и оседал в минеральных соединениях.

По мнению ученых, повысить эффективность фотосинтеза и постепенно заполнить им атмосферу помогло постепенное торможение вращения Земли и, соответственно, продление длительности суток.

Дело в том, что цианобактерии, которые осуществляли фотосинтез, были объединены в маты — высокоинтегрированные сообщества бактерий разных видов, которые объединяются для эффективного использования ресурсов. Бактерии различных видов перемещают в таких сообществах, в зависимости от изменения условий окружающей среды.

Так, когда наступало светлое время суток, цианобактерии перемещались ближе к поверхности мата. Однако этот процесс занимает несколько часов. Соответственно, на сам фотосинтез остается не так много времени — и его больше, чем длиннее сутки.

То есть, для таких бактерий одни сутки продолжительностью 24 часа значительно лучше, чем двое суток по 12 часов.

Догадки ученых подтвердили лабораторные эксперименты и наблюдения за бактериальными матами, выявленными в озере Гурон в Северной Америке.

Источник: Nature