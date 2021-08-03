Зв’язок між киснем та обертанням Землі виявили учені

Обертання Землі допомогло здійснити «кисневу революцію», фото: «Информационный сайт о космосе»

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«Киснева революція» — глобальна зміна складу атмосфери Землі та поява в ній вільного кисню, стала можливою завдяки поступовому гальмуванню обертання нашої планети.

Це встановили учені з Німеччини та США, стаття яких опублікована в журналі Nature.

Головні події, які сприяли здійсненню «кисневої революції», відбувалися близько 2,4 млрд років тому, коли з’явилися фотосинтезуючі ціанобактерії, які виділяли кисень, котрий на перших порах розчинявся в океані та осідав у мінеральних з'єднаннях.

На думку вчених, підняти ефективність фотосинтезу та поступово заповнити ним атмосферу допомогло поступове гальмування обертання Землі та, відповідно, продовження тривалості доби.

Річ у тім, що ціанобактерії, які здійснювали фотосинтез, були об'єднані у мати — високоінтегровані співтовариства бактерій різних видів, які об'єднуються для ефективного використання ресурсів. Бактерії різних видів переміщають в таких співтовариствах, залежно від зміни умов навколишнього середовища.

Так, коли наставала світла пора доби, ціанобактерії переміщалися ближче до поверхні мата. Проте цей процес займає кілька годин. Відповідно, безпосередньо на фотосинтез залишається не так багато часу — і його більше, чим довшою є доба.

Тобто, для таких бактерій одна доба тривалістю 24 години є значно кращою, ніж дві доби по 12 годин.

Здогадки вчених підтвердили лабораторні експерименти та спостереження за бактеріальними матами, виявленими в озері Гурон у Північній Америці.

Джерело: Nature