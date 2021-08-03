Протест проти вакцинації. Фото: Newsmaker

https://racurs.ua/ua/n158296-protest-proty-vakcynaciyi-vlashtuvaly-svyaschennyky-ta-viryany-v-kyshynevi-foto.html

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Акцію протесту проти вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 влаштували в Кишиневі.

Мітинг стався біля будівлі уряду Молдови у вівторок, 3 серпня. Кілька сотень вірян і священників православної церкви протестували проти «примусової вакцинації» від коронавірусу. Організував захід «Рух православних юристів Молдови». Про це повідомляє Newsmaker.

У руках мітингувальники тримають плакати з написами: «Там, де зобов’язують — нема свободи», «Добро, що нав’язується — це беззаконня», «Моє тіло — моє рішення», «Молдова проти обов’язкової вакцинації», а також іконами й хрестами.

Як відомо, Молдова не запроваджувала обов’язкової вакцинації для жодної категорії. Вакцинальна кампанія триває з 2 березня, а з травня реєстрацію на щеплення відкрили для всіх охочих. Людям пропонують на вибір вакцини Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайські Sinopharm та Sinovac і, наразі тільки для другої дози — російську «Спутник V».

Нагадаємо, з 21 липня в Україні стартував п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення від COVID-19 можуть зробити всі охочі. Для запису на вакцинацію додаток «Дія» більше не потрібен. Подати заявку на щеплення можна за телефоном реєстратури пункту щеплення або контакт-центру пункту масової вакцинації.

Джерело: Newsmaker