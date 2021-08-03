НАБУ знову вимагає від СБУ віддати Чауса

Микола Чаус. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n158295-nabu-znovu-vymagaie-vid-sbu-viddaty-chausa.html

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Микола Чаус, екс-суддя Дніпровського райсуду Києві, посварив Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Службу безпеки України (СБУ).

НАБУ вимагає передати їм суддю-корупціонера Чауса. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У бюро зауважують, що приховування співробітниками СБУ інформації про місцеперебування Миколи Чауса може містити ознаки перевищення службових повноважень. Відомо, що 1 серпня 2021 року детективи надіслали до СБУ та Офісу генпрокурора вимогу про негайне доставлення Чауса в НАБУ, оскільки він є підозрюваним у справі НАБУ щодо отримання неправомірної вигоди.

2 серпня 2021 року у зв’язку із тим, що СБУ не забезпечило явку Чауса до НАБУ, було надіслано повторну вимогу із повістками про виклик підозрюваного.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус наразі перебуває у двох статусах — підозрюваного й потерпілого. Його стан здоров’я «втомлений».