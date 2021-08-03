Циклон Henri йде в Україну — коли очікувати

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Ракурс

Циклон Henri насувається на Україну. Синоптики Укргідрометцентру попередили, коли негода вируватиме в країні.

Циклон Henri впродовж 5−7 серпня переміщуватиметься вздовж західних кордонів України, вказують в прес-службі Укргідрометцентру.

Цей циклон 4 серпня сформується над Адріатичним морем і надалі зміщуватиметься на північний схід, тобто в бік західної України. Його фронтальні системи принесуть у зазначений регіон 6 серпня значні зливи з грозами, вдень в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с. Найбільш інтенсивні опади синоптики очікують в ніч з 5 та 6 серпня.

На тлі високого атмосферного тиску у середу до України підсунеться ближче циклон Henri з грайливими атмосферними фронтами… Спочатку несміливо, місцями, а надвечір опадів побільшає і дощі також пройдуть на Вінниччині, Житомирщині, західних районах Одещини. На решті території України переважатиме суха погода, — написала синоптик Наталка Діденко у Фейсбук.

За словами Діденко, 5−6 серпня відчутно посилиться вітер, ймовірно, до штормових значень.