Циклон Henri идет в Украину - когда ожидать

https://racurs.ua/n158294-ciklon-henri-idet-v-ukrainu-kogda-ojidat-karta.html

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Циклон Henri надвигается на Украину. Синоптики Укргидрометцентра предупредили, когда непогода будет бушевать в стране.

Циклон Henri в течение 5−7 августа будет перемещаться вдоль западных границ Украины, указывают в пресс-службе Укргидрометцентра.

Этот циклон 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины. Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6 августа значительные дожди с грозами, днем в отдельных районах — град и шквалы 15−20 м/с. Наиболее интенсивные осадки синоптики ожидают в ночь с 5 и 6 августа.

На фоне высокого атмосферного давления в среду к Украине приблизится циклон Henri с игривыми атмосферными фронтами… Сначала робко, местами, а вечером осадки увеличатся и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, — написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

По словам Диденко, 5−6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно, до штормовых значений.