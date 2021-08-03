НАБУ снова требует от СБУ отдать Чауса

Чаус. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n158295-nabu-snova-trebuet-ot-sbu-otdat-chausa.html

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Николай Чаус, экс-судья Днепровского райсуда Киева, поссорил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Службу безопасности Украины (СБУ).

НАБУ требует передать им судью-коррупционера Чауса. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро отмечают, что сокрытие сотрудниками СБУ информации о местонахождении Николая Чауса может содержать признаки превышения служебных полномочий. Известно, что 1 августа 2021 года детективы направили в СБУ и Офис генпрокурора требование о немедленной доставке Чауса в НАБУ, поскольку он является подозреваемым по делу НАБУ по получению неправомерной выгоды.

2 августа 2021 года в связи с тем, что СБУ не обеспечило явку Чауса в НАБУ, было отправлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус сейчас находится в двух статусах — подозреваемого и потерпевшего. Его состояние здоровья описывают как «уставшее».