Протест против вакцинации. Фото: Newsmaker

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Акцию протеста против вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 устроили в Кишиневе.

Митинг прошел у здания правительства Молдовы во вторник, 3 августа. Несколько сотен верующих и священников православной церкви протестовали против принудительной вакцинации" от коронавируса. Организовало мероприятие «Движение православных юристов Молдовы». Об этом сообщает Newsmaker.

В руках митингующие держат плакаты с надписями: «Там, где обязывают — нет свободы», «Добро, что навязывается — это беззаконие», «Мое тело — мое решение», «Молдова против обязательной вакцинации», а также иконы и кресты.

Как известно, Молдова не вводила обязательной вакцинации ни для одной категории. Вакцинальная кампания продолжается со 2 марта, а с мая регистрацию на прививку открыли для всех желающих. Людям предлагают на выбор вакцины Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac и, пока только для второй дозы — российский «Спутник V».

Напомним, с 21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививку от COVID-19 могут сделать все желающие. Для записи на вакцинацию приложение «Дія"больше не требуется. Подать заявку на прививку можно по телефону регистратуры пункта прививки или контакт-центра пункта массовой вакцинации.

Источник: Newsmaker