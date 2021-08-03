Зеленський перейменував День захисника України

https://racurs.ua/ua/n158298-zelenskyy-pereymenuvav-den-zahysnyka-ukrayiny.html

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День захисника України — свято, яке країна щороку відзначає 14 жовтня, перейменували. Президент Володимир Зеленський 3 серпня підписав відповідний закон. Назва свята змінюється на «День захисників і захисниць України».

Глава держави завірив проект закону, який регламентує внесення змін до ст. 73 Кодексу законів про працю України. Цей закон № 1643-ІХ Верховна Рада ухвалила 14 липня 2021 року, повідомляє Офіс президента.

Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, — йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський змінив дату святкування Дня молоді в Україні. Тепер його відзначатимуть «в ногу» зі світом — 12 серпня у Міжнародний день молоді.