Штамм «Дельта» охватил Китай из-за россиян

Коронавирус в Китае. Фото: BBC

https://racurs.ua/n158282-shtamm-delta-ohvatil-kitay-iz-za-rossiyan.html

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Коронавирус в мире снова несет угрозу из-за штамма «Дельта». Новую вспышку инфекции в Китае назвали самой серьезной после Уханя.

Она охватила уже 15 китайских провинций и городов. Об этом сообщает BBC.

За последние 10 дней в Китае зарегистрировали более 300 новых случаев заболевания, и каждый день обнаруживают все больше зараженных. Чиновники утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, который прибыл из России в аэропорт Нанкина, столицу провинции Цзяньсу. Первыми заразились уборщики, которые чистили салон авиалайнера. Тревога прозвучала 10 дней спустя.

До 12 августа количество больных в провинции Цзяньсу достигнет 425. Особое беспокойство сейчас вызывает популярный курорт Чжанцзяцзе в провинции Юньнань, где около пяти тысяч человек посетили театральные представления, а затем разъехались по всему Китаю.

Все развлекательные заведения в Цжанцзяцзе закрыты, от гостей, которые остаются в городе, требуют сделать тест на коронавирус, прежде чем отправляться домой. Власть отслеживает контакты больных. За 10 дней протестовали 9,2 млн человек. В Нанкине и других местах снова ввели карантин. Жителям целых кварталов временно запрещают выходить из домов, если там обнаружили заражение.

Также остановили транспортное сообщение между Пекином и городами, признанными самыми опасными. Въезд в столицу позволяют только при наличии серьезного повода и отрицательного теста на коронавирус.

В частности известно, что в Китае использовали 16 млн доз вакцины, но выяснилось, что среди больных есть и ранее привитые. Исследователь Национального центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний Шао Имин заявил журналистам, что этого стоило ожидать, поскольку вакцины «Синовак» и «Синофарм», которые используют в Китае, показали эффективность от 50 до 79%.

Напомним, ранее мы сообщали, что индийский штамм коронавируса «Дельта» имеет самую большую патогенность среди других вариантов коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: BBC