Штам «Дельта» охопив Китай через росіян

Штам Дельта. Фото:

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Коронавірус у світі знову несе загрозу через штам «Дельта». Новий спалах інфекції назвали найсерйознішим після Уханя.

Він охопив уже 15 китайських провінцій і міст. Про це повідомляє BBC.

За останні 10 днів у Китаї зареєстрували понад 300 нових випадків захворювання, і кожен день виявляють дедалі більше заражених. Чиновники стверджують, що вірус був занесений у країну 10 липня літаком, який прибув із Росії в аеропорт Нанкіна, столиці провінції Цзяньсу. Першими заразилися прибиральники, які чистили салон авіалайнера. Тривога пролунала 10 днів по тому.

До 12 серпня кількість хворих у провінції Цзяньсу досягне 425. Особливе занепокоєння нині викликає популярний курорт Чжанцзяцзе в провінції Юньнань, де близько п’яти тисяч людей відвідали театральні вистави, а потім роз’їхалися по всьому Китаю.

Усі розважальні заклади в Цжанцзяцзе закриті, від гостей, які залишаються в місті, вимагають зробити тест на коронавірус, перш ніж вирушати додому. Влада відстежує контакти хворих. За 10 днів протестували 9,2 млн людей. У Нанкіні й деяких інших місцях знову запровадили карантин. Жителям цілих кварталів тимчасово забороняють виходити з будинків, якщо там виявили зараження.

Також зупинили транспортне сполучення між Пекіном і містами, визнаними найбільш небезпечними. В’їзд до столиці дозволяють лише за наявності серйозного приводу й негативного тесту на коронавірус.

Зокрема відомо, що в Китаї використали 1,6 млрд доз вакцини, але з’ясувалося, що серед хворих є й раніше щеплені. Дослідник Національного центру з контролю й запобігання інфекційним захворюванням Шао Імін заявив журналістам, що цього можна було очікувати, оскільки вакцини «Сіновак» і «Сінофарм», які використовують у Китаї, показали ефективність від 50 до 79%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що індійський штам коронавірусу «Дельта» має найбільшу патогенність серед інших варіантів коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: BBC