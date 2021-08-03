Штам "Дельта". Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158299-shtam-delta-pidozruut-na-lvivschyni-skosylo-dev-yat-osib.html

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Штам «Дельта» прийшов до України. У Львівській області цей штам коронавірусу підозрюють у дев’яти осіб.

Наразі зразки відправили до столиці та очікують на результати. Про це повідомила керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Наталія Іванченко, передає «Львівський портал».

Повідомляється, що три особи, зразки яких надсилали, очікують результати, а також зафіксовано ще шість підозр на штам «Дельта».

Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я, — сказала вона.

Медик заявила, що люди, у яких підозрюють штам, прибули або з Індії, або з Російської Федерації (РФ).

Проте на сьогодні є випадки виявлення штаму «Дельта» у Туреччині, США. Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу «Дельта», — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі знову несе загрозу через штам «Дельта». Новий спалах інфекції назвали найсерйознішим після Уханя. Він охопив уже 15 китайських провінцій і міст.