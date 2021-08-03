Сьому медаль Олімпіади принесла Україні борчиня Черкасова

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Ракурс

Алла Черкасова виборола бронзову медаль Олімпійських ігор 2020 у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 68 кг. У бронзовому фіналі українка перемогла чинну олімпійську чемпіонку, японку Сару Досьо.

Черкасова потрапила у півфінал Олімпіади-2020 завдяки двом перемогам — над бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Агнешкою Вещек, а також призеркою чемпіонатів світу та Європи Анною Шелль.

Раніше Черкасова зазначила, що Олімпіада у Токіо стане для нею останньою. І вона хоче її закінчити з нагородою.

Мій син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Він чекає медалі, і це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Постараємося зробити все, що в наших силах, — зазначила спортсменка, пише «Суспільне».

Для України це вже сьома медаль на Олімпіаді, з яких шоста бронза.

Нагадаємо, українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук пробилися у фінал Олімпіади 2020 в Токіо в бігу з бар'єрами на дистанції 400 метрів.