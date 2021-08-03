«Квиты Украины» признали объектом культурного наследия, здание будут охранять

«Квиты Украины» стали объектом культурного наследия, фото: «Зберегти Квіти України»

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Охранный статус получило здание расположенного в Киеве учебного методического павильона «Квиты Украины».

Зданию предоставлен статус только выявленного объекта культурного наследия. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Прокопива.

Департамент охраны культурного наследия внес здание «Квиты Украины» в Перечень объектов культурного наследия Киева, — подчеркнул Прокопив.

Отмечается, что копия соответствующего приказа направлена​​в Министерство культуры, чтобы здание внесли в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В течение месячного срока владелец должен заключить охранный договор на только что выявленный объект. Кроме того, «Квиты Украины» теперь подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины «Об охране культурного наследия, — подчеркнул Прокопив.

12 июля в Киеве попытались снести расположенное на улице Сечевых Стрельцов здание «Квиты Украины». Эти действия вызвали значительный резонанс в обществе, в частности активисты снесли установленный вокруг здания забор и зашли на территорию строительства, чтобы остановить работы. Уже 13 июля Минкультуры подготовило предписание, запрещающий любые строительные работы на этом объекте.

Прокопив ранее заявлял, что Департамент культурного наследия КГГА не давал застройщику ни одного разрешения на строительные работы на этом объекте.

Павильон «Квиты Украины» — это уникальное здание в стиле модернизма архитектора Николая Левчука. Этот проект, в частности, получил награду Союза архитекторов в качестве одного из лучших архитектурных произведений 1985 года.