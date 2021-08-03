Экзопланета. Фото: istock

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Ракурс

Экзопланета COCONUTS-2b, которая удалена от своей звезды настолько, что год на ней длится 1,1 млн лет, была обнаружена учеными.

Она также заняла второе место среди самых холодных экзопланет и оказалась ближайшей к Земле экзопланетой, наблюдавшейся напрямую. Соответствующую работу опубликовали в The Astrophysical Journal Letters.

Группа астрономов из Института астрономии Гавайского университета обнаружила экзопланету путем прямых наблюдений. В работе использовались результаты наблюдений как космических (Gaia, TESS, WISE), так и наземных (Magellan, VLT) телескопов.

Звезда COCONUTS-2A классифицируется как красный карлик типа M3, излучающий в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, и находится на расстоянии всего 35 световых лет от Солнца. Масса звезды оценивается в 0,37 массы Солнца, радиус — в 0,38 радиуса Солнца, а возраст — в 150−800 млн лет.

Уникальная экзопланета первоначально была обнаружена в 2011 году телескопом WISE. В тот момент предполагалось, что это одиночный субкарлик спектрального типа. Теперь же астрономы выяснили, что эти два объекта гравитационно связаны — они образуют пару и движутся в одном направлении. Экзопланета находится очень далеко от своей звезды — в 6 тыс. 471 раза дальше, чем Земля от Солнца.

Все это помещает COCONUTS-2b на второе место среди самых холодных экзопланет и среди самых удаленных от звезды планет, а также делает ее ближайшей к Земле экзопланетой, наблюдавшейся напрямую.

Напомним, ранее мы сообщали, что «кислородная революция» — глобальное изменение состава атмосферы Земли и появление в ней свободного кислорода, стала возможной благодаря постепенному торможению вращения нашей планеты.