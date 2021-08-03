Фейкові повістки розсилають від імені Київського апеляційного суду

Фейкові повістки розсилають від імені Київського апеляційного судуhttps://racurs.ua/ua/n158306-feykovi-povistky-rozsylaut-vid-imeni-kyyivskogo-apelyaciynogo-sudu.htmlРакурс
Київський апеляційний суд заявляє про випадки розсилання фейкових повісток щодо викликів до суду.
Ці повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самої установи — з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду, інформує прес-служба суду.
Також у відповідних повідомленнях незаконно використовують логотип та найменування суду.
У таких листах міститься вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи.
Зазначається, що в суді встановлюють обставини та планують звернутися до правоохоронців для встановлення організаторів цієї фейкової розсилки.
Київський апеляційний суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати. Зверніть увагу, єдина офіційна електронна адреса, від імені якої можуть надходити повідомлення, є inbox@kia.court.gov.ua, — наголошують у відомстві.