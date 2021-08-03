Фейкові повістки розсилають від імені Київського апеляційного суду

Від імені апеляційного суду розсилають фейкові повістки

https://racurs.ua/ua/n158306-feykovi-povistky-rozsylaut-vid-imeni-kyyivskogo-apelyaciynogo-sudu.html

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Київський апеляційний суд заявляє про випадки розсилання фейкових повісток щодо викликів до суду.

Ці повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самої установи — з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду, інформує прес-служба суду.

Також у відповідних повідомленнях незаконно використовують логотип та найменування суду.

У таких листах міститься вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи.

Зазначається, що в суді встановлюють обставини та планують звернутися до правоохоронців для встановлення організаторів цієї фейкової розсилки.