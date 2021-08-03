Литва начала заворачивать в Беларусь нелегальных мигрантов, фото: Mlyn.by

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Литва начала заворачивать в Беларусь нелегальных мигрантов, которые лесами незаконно проникают на территорию страны.

За ночь пограничники завернули обратно десятки человек, пытавшихся зайти на территорию Литвы из Беларуси. Об этом сообщает издание LRT сообщил со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса.

Таким образом Литва реагирует на недружественные действия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который в ответ на поддержку странами Балтии белорусских оппозиционеров начал способствовать нелегальной миграции в ЕС жителей стран Ближнего Востока.

Отмечается, что поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву вырос в разы. В этом году границу Беларуси и Литвы незаконно пересекли более 3,8 тыс. мигрантов.

Литовские чиновники называют такое увеличение миграционных потоков «гибридной агрессией» со стороны режима Лукашенко. В результате в стране объявлено чрезвычайное положение.

По словам Абрамавичюса, пограничники могут принимать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию. Применение силы может определяться обстоятельствами, такими как агрессивное поведение мигрантов.

Однако сначала иностранцам объясняют, что они должны вернуться в Беларусь.

Мигрантам сообщают, что они, вероятно, заблудились, что они приехали в Беларусь и любовались ее природой, потерялись в этом районе и могут продолжить туристический маршрут в Республике Беларусь, — отметил он.

Источник: LRT