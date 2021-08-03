Литва почала завертати до Білорусі нелегальних мігрантів, фото: Mlyn.by

https://racurs.ua/ua/n158269-desyatky-nelegalnyh-migrantiv-za-nich-lytva-zavernula-do-bilorusi.html

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Литва почала завертати до Білорусі нелегальних мігрантів, які лісами незаконно проникають на територію країни.

За ніч прикордонники завернули назад десятки осіб, які намагалися зайти на територію Литви з Білорусі. Про це повідомляє видання LRT повідомив з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Арнольдаса Абрамавічюса.

В такий спосіб Литва реагує на недружні дії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, котрий у відповідь на підтримку країнами Балтії білоруських опозиціонерів почав сприяти нелегальній міграції до ЄС жителів країн Близького Сходу.

Зазначається, що потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зріс у рази. У цьому році кордон Білорусі і Литви незаконно перетнули понад 3,8 тис. мігрантів.

Литовські чиновники називають таке збільшення міграційних потоків «гібридною агресією» з боку режиму Лукашенка. В результаті в країні оголошено надзвичайний стан.

За словами Абрамавічюса, прикордонники можуть вживати всіх необхідних заходів, щоб зупинити нелегальну міграцію. Застосування сили може визначатися певними обставинами, такими як агресивна поведінка мігрантів.

Проте спочатку іноземцям пояснюють, що вони мають повернутися до Білорусі.

Мігрантам повідомляють, що вони, ймовірно, заблукали, що вони приїхали у Білорусь і милувалися її природою, загубилися в цьому районі і можуть продовжити туристичний маршрут у Республіці Білорусь, — зазначив він.

Джерело: LRT