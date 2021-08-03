Литва може оголосити надзвичайний стан — Мінськ звозить мігрантів під кордон

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Литва може оголосити надзвичайний стан — наступного тижня через поглиблення міграційної кризи Вільнюс скликає позачергову сесію парламенту, де, ймовірно, прийматиметься таке рішення.

Я сподіваюся, що 10 серпня на позачерговій сесії приймуться реальні рішення, тобто оголосять надзвичайний стан, — цитує депутата-консерватора Аудронюса Ажубаліса видання Delfi.

Очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас зауважив, що він також виступав з ідеєю оголошення режиму НС на кордоні.

Зараз прикордонники Литви розвертають мігрантів назад в Білорусь. Міністр оборони країни Арвідас Анушаускас зазначив, що парламент вирішуватиме також питання повноважень військових, котрі працюють на кордоні.

Водночас агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував автомобіль прикордонників Білорусі у Шальчинінкайському районі.

Нагадаємо, на початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Литва звинувачує Білорусь у нелегальному переправлянні мігрантів з Іраку. Цьогоріч з боку Мінська кордон Литви перейшли понад 4 тис. мігрантів.

Країна почала огороджувати кордон з Білоруссю завдовжки 550 кілометрів. Україна вирішила допомогти колючим дротом, на нестачу якого скаржився Вільнюс.