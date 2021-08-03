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Ракурс
Вода в Криму – Росія витратить додаткові мільярди на водопостачання. Фото: Рубрика

Вода в Криму — Росія витратить додаткові мільярди на водопостачання

3 сер 2021, 16:26
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Вода в Криму залишається в дефіциті, для забезпечення водопостачання на окупованому півострові Росія виділить з резервного фонду 2,3 млрд рублів.

Гроші планують витратити на ремонт двох водопроводів. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

940 млн рублів хочуть використати на реконструкцію тунельного водопроводу на південному березі окупованого півострова, 1,36 млрд рублів — на капітальний ремонт водопроводу в Сімферопольському районі.

Міністерство економічного розвитку РФ отримало доручення протягом 30 днів укласти з так званою «владою» Криму угоду про надання субсидії.


Розраховуємо, що це дозволить в короткі терміни забезпечити надійну подачу питної води жителям низки районів Криму, — заявив Мішустін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода в Криму продовжує бути дефіцитом через забезпечення російських військових баз водними ресурсами півострова. У зв’язку з цим окупаційна влада має намір пробурити свердловини глибиною до півкілометра в дні Азовського моря.

Джерело: Ракурс


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