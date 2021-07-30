Окупанти пробурять дно Азовського моря заради води в Криму. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/ua/n158145-okupanty-proburyat-dno-azovskogo-morya-zarady-vody-v-krymu.html

Ракурс

Вода в Криму продовжує бути дефіцитом через забезпечення російських військових баз водними ресурсами півострова.

У зв’язку з цим окупаційна влада має намір пробурити свердловини глибиною до півкілометра в дні Азовського моря. Про це повідомляє компанія «Росгеологія», яка буде проводити відповідні роботи.

Повідомляється, що на цей час окупанти не впевнені в якості та обсягах підземних вод, проте все одно готові пробурити додаткові свердловини глибиною до 500 метрів на близькій відстані від берега.

Така «розвідка» підземних вод потрібна для того, щоби забезпечити водою не тільки український Крим, а й дати воду в Краснодарський край, Адигею та Калмикію шляхом завдання шкоди екології Азовського моря.

До цього окупанти заявляли, що впоралися з проблемою дефіциту води в Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода в окупованому РФ Криму залишається в дефіциті. Російські окупанти були змушені припинити водозабір з озера в кар'єрі Інкермана під Севастополем, оскільки там закінчилася вода.