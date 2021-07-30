Оккупанты пробурят дно Азовского моря ради воды в Крыму

Вода в Крыму. Фото: Российская газета

https://racurs.ua/n158145-okkupanty-proburyat-dno-azovskogo-morya-radi-vody-v-krymu.html

Ракурс

Вода в Крыму продолжает быть дефицитом из-за снабжения российских военных баз водными ресурсами полуострова.

В связи с этим оккупационные власти намерены пробурить скважины глубиной до полукилометра в дне Азовского моря. Об этом сообщает компания «Росгеология», которая будет проводить соответствующие работы.

Сообщается, что на данный момент оккупанты не уверены в качестве и объемах подземных вод, однако все равно готовы пробурить дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега.

Такая «разведка» подземных вод нужна для того, чтобы обеспечить водой не только украинский Крым, но и снабдить водой Краснодарский край, Адыгею и Калмыкию за счет нанесения вреда экологии Азовского моря.

До этого оккупанты заявляли, что справились с проблемой дефицита воды в Крыму.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в оккупированном РФ Крыму остается в дефиците. Российские оккупанты были вынуждены прекратить водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.