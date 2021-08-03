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Ракурс
Шкарлет. Фото: Ліга

Чи повернуться школи на «дистанційку», розповіли в МОН

3 сер 2021, 16:37
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Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, прокоментував можливість запровадження дистанційної освіти цьогоріч.

За його словами, станом на зараз немає передумов до повернення на дистанційну освіту з вересня 2021 року. Про це він розповів в інтерв’ю для «Слово і діло».

Однак, за його словами, осінь пов’язана з похолоданням і це може вплинути на навчання, оскільки зростає кількість захворювання на різні гострі респіраторні хвороби.

У міжсезоння завжди зростає кількість захворювань. Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це — перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, — це розповсюдження штаму Дельта, всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі, — сказав він.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закриті внаслідок укрупнення навчальні заклади у сільській місцевості часто перебувають у занедбаному стані. Верховна Рада 18 травня ухвалила в першому читанні законопроект щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів.

Джерело: Слово і діло

Джерело: Ракурс


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