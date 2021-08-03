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Ракурс
На смерть Шишова відреагували у США. Фото: Інстаграм

На смерть Шишова відреагували у США

3 сер 2021, 16:53
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На смерть Віталія Шишова, очільника «Білоруського дому в Україні», відреагувало посольство США в Україні.

Штати сподіваються «на повне та ретельне розслідування», яке проведе українська влада. Про це повідомили у прес-службі дипломатичного відомства.


Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві. Ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 2 серпня в Києві зник голова громадської організації «Білоруський дім» Віталій Шишов. Вранці він вийшов на пробіжку та не повернувся. Згодом його знайшли повішеним в одному з київських парків. Поліція обіцяє перевіряти всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

Джерело: Ракурс


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